Россияне увеличили траты на игры в период самоизоляции

В период самоизоляции из-за распространения covid-19, россияне потратили на игры на 71% больше, чем за период с марта по май в 2019 году, сообщается в исследовании Qiwi.

Траты россиян на игры и сопутствующий контент в марте увеличились на 44% по сравнению с аналогичным месяцем в 2019 году. В компании отмечают ускорение роста покупок с апреля, когда траты в соответствующем сегменте увеличились на 93% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а в мае рост по сравнению с тем же месяцем в прошлом году составил 79%.

Анализ проводился по каналам приема электронных платежей компании в пользу крупнейших российских и международных продавцов игрового контента для ПК, консолей и мобильных платформ. Компания также изучила донаты (пожертвования зрителей стримов) с крупнейших стриминговых платформ.

Наибольший рост количества транзакций наблюдался в апреле и мае — 23% и 31% соответственно. В Qiwi считают, что этот тренд продолжится и в летние месяцы.

Размер среднего чека увеличился в марте на 38% по сравнению с аналогичным показателем в марте прошлого года, в апреле – на 57% в годовом сравнении, в мае – на 37%. В целом, средний чек на игровой контент за период самоизоляции вырос на 44%.

Наибольший средний чек — у геймеров из Красноярского края. За три месяца от вырос до 643 рублей. В целом, именно этот регион показал самый динамичный рост интереса к играм. Оборот платежей на игровой контент у жителей этого региона вырос более чем в два с половиной раза по сравнению с тем же показателем в весенние месяцы прошлого года.

Наибольший интерес к играм отмечен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области, Свердловской области и Нижегородской области. Средний чек в Санкт-Петербурге вырос до 324 рублей, в Москве — вырос на четверть до 357 рублей.

Объем донатов (пожертвований от зрителей стримов с крупнейших стриминговых платформ, подключенных к Qiwi) вырос в марте примерно на 65% по сравнению с февралем, а в апреле – еще на 36%. В весенние месяцы пользователи QIWI Кошелька отправили на 12% больше пожертвований, чем годом ранее, в денежном выражении.

Заместитель генерального директора QIWI по коммерческим вопросам Александр Агаков отметил, что тренд увеличения трат на игры не удивляет, так как во время самоизоляции это наиболее доступное развлечение. Кроме того, многие издатели привлекали новых геймеров скидками и массивными рекламными акциями.