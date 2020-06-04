Минэнерго: производство бензина растет с опережением ожидаемого роста потребления

Производство бензина в России восстановится в июне до уровня, отмеченного в июне прошлого года. При этом экспорт нефтепродуктов сократится, а поставки на внутренний рынок увеличатся. Принимаемые властями меры позволят стабилизировать оптовые цены на топливо, риск роста розничных цен выше уровня инфляции отсутствует, сообщает Минэнерго.

Спрос на бензин упал почти на 10%. Минэнерго разработало рекомендации, предусматривающие производство порядка 3,1 млн тонн топлива в июне. При этом отгрузки на внутренний рынок пойдут с опережением ожидаемого роста потребления, в том числе для восстановления запасов топлива на НПЗ и нефтебазах.

Нефтяные компании перенаправят значительную часть экспортных потоков на внутренний рынок.

Независимые сети АЗС получили сведения о выходе ряда НПЗ из ремонта, подчеркивает Минэнерго.

Основная задача — создать достаточное предложение бензина на внутреннем рынке и стабилизировать оптовые цены. Между тем российские биржевые цены на нефтепродукты растут второй месяц подряд, с начала мая цены выросли на 35-40%.