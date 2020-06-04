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Разлив топлива в Норильске 12 минут назад

4 июня 202013:43

Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 арестован

Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 арестован

Суд в Норильске арестовал начальника цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. Под стражей он остается до 31 июля 2020 года, сообщила пресс-служба краевого суда.

Авария на норильской ТЭЦ произошла 29 мая. После разгерметизации одного из резервуаров топливо разлилось на проезжую часть, а дальше полилось в реки Дандыкан и Амбарная. 

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. На реке Амбарная выставлены боновые заграждения морского типа, которые зажимают топливное пятно и не дают ему двигаться дальше, в Карское море. На следующем этапе сотрудники МЧС намерены откачать горючее.

В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По факту аварии возбуждено сразу четыре уголовных дела. ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в группу "Норникель".  

Накануне президент России Владимир Путин обрушился с критикой на руководство региона, которое скрывало информацию об аварии. "Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?", — спросил президент у губернатора Александра Усса.

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