Павел Дуров: Telegram стал лучше бороться с терроризмом и заслуживает разблокировки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём официальном русскоязычном канале рассказал об успехах сервиса в борьбе с экстремистской пропагандой и призывами к террору. Он поприветствовал недавнюю инициативу двоих депутатов о разблокировке приложения в России и заявил, что вести антитеррористическую деятельность, не нарушая конфиденциальность переписки, вполне реально.

По словам Дурова, с момента блокировки два года назад "под эгидой борьбы с терроризмом" Telegram серьезно нарастил возможности противодействовать попыткам террористов использовать платформу мессенджера в своих целях. "Были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно", - сообщил руководитель сервиса.

Более того, команда разработчиков мессенджера создала некие механизмы, которые при сохранении тайны переписки и не нарушая политику конфиденциальности Telegram "позволяют предотвращать террористические акты по всему миру". Это, считает Дуров, должно доказать российским законодателям совместимость борьбы с терроризмом и сохранения тайны переписки.

По мнению сооснователя "ВКонтакте" и Telegram, отмена блокировки мессенджера позволит российской аудитории сервиса - 30 миллионам человек - более комфортно его использовать, при этом поспособствовав инновационному развитию и укреплению национальной безопасности России.

Напомним, в августе 2018-го года Telegram скорректировал политику конфиденциальности. Теперь документ допускает выдачу телефонных номеров и IP-адресов пользователя властям при наличии судебного ордера, подтверждающего, что он подозревается в терроризме. Ранее политика мессенджера формулировалась иначе: "ни байта частных данных третьим лицам, включая правительства".