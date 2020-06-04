Летом в России появится китайский электрохэтчбек

Компания JAC раскрыла подробности про полностью электрический компактный хэтчбек iEV7S для России. Сейчас он проходит сертификацию, а старт продаж запланирован на август этого года.

Сообщается, что JAC iEV7S принадлежит к седьмому поколению электромобилей компании и создан на базе модели S2, но отличается от "исходника" переработанной силовой структурой кузова, адаптированной для размещения компонентов электрической силовой установки. Габариты автомобиля 4135х1750х1560 мм, колесная база составляет 2490 мм, клиренс - 130 мм.

Переднеприводный электрохэтч имеет синхронный электродвигатель DY Power Technology пиковой мощностью 115 л.с. и максимальным крутящим моментом 270 Нм. Разгоняет до 100 км/ч занимает 12 секунд, максимальная скорость - 130 км/ч. Роль коробки передач исполняет редуктор с режимами переднего и заднего хода. Конструкция подвески имеет классическую схему с "МакФерсоном" впереди и полузависимой балкой сзади. Тормоза всех колес - дисковые.

Аккумуляторные батареи SinoEv с использованием лития, алюминия, кобальта и никеля (LiNiCoAlO2) емкостью 39 кВт/ч с жидкостным охлаждением расположены под днищем. Пробег на одной зарядке составляет 280 км, дальность может быть увеличена до 360 км при движении с постоянной скоростью 60 км/ч.

Блок зарядки мощностью 6,6 кВт позволяет полностью зарядить аккумулятор от трехфазной станции 220В (AC, переменный ток) за 7 часов. В режиме 400В (DC, постоянный ток) время зарыдки сократится до 1 часа. Также предусмотрена возможность пополнения энергии от бытовой розетки. Производитель заявляет, что при цене одного киловатт-часа в сети по 1,50-2,32 руб. (диапазон стоимости электроэнергии в Москве и Московской области по ночному тарифу), полная зарядка дома обойдется менее, чем в 100 рублей, а сам процесс займет около 12 часов.

Пятиместный салон отделан кожей, перед водителем - цифровые приборы, а также есть медиасистема с 8-дюймовым экраном, где отображается текущее состояние электромобиля.

В России JAC iEV7S будет в единственной комплектации Luxury: в нее входят светодиодные ДХО. противотуманки подсветкой поворотов, автоматический головной свет, 16-дюймовые колеса с шинами 205/55. В пакет систем безопасности входят фронтальные подушк, система стабилизации, обязательный для электромобилей автоматический выключатель напряжения при столкновении, система приоритета педали тормоза и ассистент старта на подъеме.

Также в список входят камеры кругового обзора, контроль давления в шинах, передние и задние парктроники, детский замок. Среди опций комфорта - бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, зеркала заднего вида с электроприводом, обогрев передних сидений и зеркал. Руль настраивается только по высоте.

Заявляется, что на iEV7S действуют льготы на транспортный налог и парковку (в московском и еще нескольких регионах). Для России его выпускают на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Казахстане. Официальный выход на рынок запланирован на август 2020 года, цены назовут ближе к запуску модели.