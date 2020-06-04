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4 июня 202013:54

Магазины без продавцов: как COVID-19 меняет ретейл

Фото: EBelova ru.wikipedia.org

Росстат зафиксировал падение оборота розничной торговли в апреле на 23,4%. Фактические результаты рынка — 2,104 миллиарда руб. — оказались хуже консенсус-прогноза: аналитики рассчитывали, что месячный спад год к году составит около 17%. Значительно ниже прошлогодних показателей оказался оборот и продовольственных, и непродовольственных товаров. В связи с этим Минэкономразвития скорректировало макропрогноз, допустив годовое сокращение оборота розничной торговли в стране на 5,2%.

Игроки рынка тоже понимают, что цифры вряд ли будут сильно расти и после снятия режима ограничений на работу торговых предприятий. Неутешительные показатели по снижению доходов и занятости населения — (безработица в апреле достигла рекордные за последние четыре года 4,3 миллиона человек) говорят, что ретейлу придется искать пути оптимизации.

"Компании вынуждены встать на путь более интенсивной цифровизации, переносить оффлайн-экспансию в онлайн, адаптировать ассортимент и цены под новые запросы покупателей, и трансформировать торговые точки в соответствии с требованиями надзорных органов и клиентов, — замечает сооснователь торговой сети FixPrice Сергей Ломакин. — Причем перестраиваться бизнесу приходится на полном ходу и в условиях очень ограниченного бюджета".

О корректировки планов по открытию новых магазинов уже объявила X5 Retail Group  (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") — компания анонсировала сокращение программы по запуску новых магазинов на 20%. По словам финансового директора X5 Retail Group Светланы Демьяшкевич, ретейлер планировал открыть в 2020 году около 2000 новых универсамов, снижение же темпов экспансии поможет сохранить капзатраты на уровне 2019 года.

Одновременно ресурсы направляются на развитие онлайн-продаж. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предсказывает внутренней интернет-торговле 30-процентный рост к концу года. Впрочем, начало самоизоляции было не таким радужным и для цифровых платформ. Как отметила во время Startup Village 2020 глава компании Wildberries Татьяна Бокальчук, в конце марта по всему рынку наблюдался спад в продажах. Апрель показал рост числа заказов в три раза, но в денежном выражении оборот увеличился только на 80%: люди были в шоке и покупали только жизненно необходимые вещи.

Однако и такая нагрузка на систему доставки одного из лидеров онлайн-рынка оказалась серьезным испытанием. Основательница компании признала логистические проблемы. Татьяна Бокальчук объяснила это тем, что Wildberries пришлось нанять в два раза больше курьеров, так как ранее этим видом доставки пользовались не более 10% клиентов. Всего за полтора месяца число работников Wildberries выросло с 30 тысяч до 53 тысяч человек. С аналогичными вызовами столкнулись все компании, развивающие онлайн-направления. Около 40 тысяч человек в марте-апреле наняла X5 Retail Group, в том числе для удовлетворения спроса на онлайн-заказы. Суммарный оборот Perekrestok.ru и "Доставка.Пятерочка" за апрель составил 1,7 миллиарда руб. X5 Retail Group уже вложила в развитие онлайн-торговли около 3 миллиардов руб. и анонсирует продолжение вложений.

"Онлайн-торговля ошибочно воспринимается многими как "убийца" традиционного ретейла, или факультатив. Ошибочность этого утверждения становится понятна, когда мы видим, какие инвестиции в развитие этого сегмента делают лидеры рынка, — говорит Сергей Ломакин. — На деле выигрывает омниканальность, бесшовное сочетание двух форматов. Покупатель сам выберет, где ему удобнее получать информацию и совершать покупку, но ему нужно предоставить выбор. Продавец же должен извлекать максимум из каждого контакта с клиентом — в интернете, соцсетях, в физическом магазине".

По словам Сергея Ломакина, еще одна точка роста для ретейлеров — гибридные форматы. Продавцы товаров, которые не всегда можно назвать взаимодополняющими, объединяются. Тренд начал набирать силу еще в 2019 году, когда в универсамах появились кофейни, а в книжных магазинах — коворкинг-зоны.

Именно в период пандемии мы увидели появление всевозможных mixed-направлений. Фуд-ритейлеры стали партнерами ресторанов. На прилавках супермаркетов "Перекресток" появились блюда, приготовленные в ресторанах сети Novikov Group и "АндерСон", "Лента" предлагает покупателям блюда из меню "Шоколадницы".

X5 Retail Group заключила соглашение с продавцом электроники и бытовой техники DNS и доставляет заказы из их интернет-магазина в постаматы, находящиеся в "Пятерочках". Сейчас к этому сервису доставки подключились также интернет-магазины "М.Видео" и "Эльдорадо". Также в универсамы сети доставляются заказы Oriflame.

"Очевидно, что для ретейлеров, работа которых была парализована эпидемией, сотрудничество с компаниями, имеющими развитую систему логистики и выход во многие регионы страны, стало настоящим спасительным кругом. А их партнеры получили возможность дать своим покупателям больше, чем обычно, — считает Сергей Ломакин. — Colliers прогнозирует, что число гибридов к 2021 году может вырасти вдвое. Аналитики считают, что желание снизить операционные расходы приведет не только к коллаборациям в сфере доставки: крупные торговые залы будут подвержены более мелкой нарезке помещений и в магазинах будут соседствовать разные арендаторы".

Как подчеркивает Сергей Ломакин, в поисках способов расширения ассортимента компании могут пойти совершенно необычным путем. "Американский ритейлер Walmart начал продажу бывших в употреблении товаров. В интернет-магазине можно купить подержанные одежду и аксессуары известных брендов, — приводит пример Сергей Ломакин. — Это неслучайно, потому что 70% потребителей заявляют, что, хотя бы однажды приобретали подержанные товары. Это отвечает сразу двум трендам: экологическому — борьбе с избыточным потреблением и финансовому — сокращению расходов в период глубокого экономического кризиса".

Аналитики полагают, что изменения потребительских настроений будут долгосрочными — мы еще долго будем наблюдать более рациональное, чем прежде, поведение покупателей. Уходит в прошлое спонтанный, эмоциональный шоппинг. Цена становится определяющим фактором. Причем из-за сохраняющегося страха заражения коронавирусом люди перестанут обходить сразу несколько магазинов в поисках промоакций, а предпочтут совершить покупки в одном месте, что дает конкурентное преимущество ретейлерам, работающим по модели жесткого дискаунтера.

Изменятся и сами торговые точки. Терминалы самообслуживания уже перестали быть чем-то диковинным в больших городах. Все крупные сети экспериментируют с элементами полностью бесконтактного магазина.

"Эпидемия заставила ретейлеров быстрее внедрять инновации, — отмечает Сергей Ломакин. — Уверен, что уже не за горами то время, когда для похода в магазин нам не нужен будет даже кошелек. Искусственный интеллект сам идентифицирует покупателя на входе, проанализирует, какие именно товары он взял с полки, и при выходе из торговой точки спишет стоимость покупки со счета, привязанного к аккаунту пользователя".

Информация об эксперте

Сергей Александрович Ломакин — российский бизнесмен и предприниматель. В 1998 году вместе с партнерами основал одну из первых в России сеть продовольственных дискаунтеров "Копейка", где занимал должность генерального директора с 1998 по 2007 годы. В 2006 года сеть называли одним из наиболее привлекательных активов в российском ретейле.

В 2007 году Сергей Ломакин и его партнеры продали финансовой корпорации "Уралсиб" принадлежащие им акции "Копейки". В том же 2007 году Сергей Ломакин в созданной совместно с зарубежными инвесторами инвестиционной компании возглавил направление по организации в России новых стартап-проектов в ретейле и инвестированию в существующие проекты. Такими проектами стали Fix Price, Modis, "ЦентрОбувь".

В декабре 2007 года при непосредственном участии Ломакина был открыт первый магазин сети Fix Price. В марте 2019 года состоялось открытие юбилейного 3-тысячного магазина сети Fix Price. В сентябре 2019 года компания вошла в топ-150 крупнейших по выручке компаний в стране по версии РБК (136-е место), а также в топ-100 крупнейших частных компаний российского рынка по версии Forbes (95-е место). Сегодня Fix Price — международная сеть, работающая для клиентов России, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Латвии. Всего открыто более 3500 магазинов в 830 населенных пунктах в 78 регионах РФ и за ее пределами.

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