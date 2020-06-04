Попова: единой вакцины не будет, об эффективности и сроках говорить рано

В ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай" глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что одной вакцины от коронавируса для всех не будет, передает РИА Новости.

По ее словам, разрабатывается спектр вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп риска, так как для детей и пожилых людей одна вакцина применяться не может.

Глава ведомства отметила, что пока рано говорить о том, насколько эффективна будет вакцина от коронавируса. "Обнадеживаться пока рано", — добавила она.

Относительно сроков выпуска вакцины Попова отметила: "Озвученные сроки — чья-то надежда. Много вопросов, чтобы называть сроки".