Мишустин: власти выделят 8 млрд рублей на увеличение пособия по уходу за первым ребенком

Правительство выделит более 8 млрд руб. на двукратное увеличение размера пособия по уходу за первым ребенком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 июня размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличен с 3375 руб. до 6752 руб.

Кроме того, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице. Граждане, которые уволены и признаны безработными с 1 марта, получат пособия за апрель — июнь в максимальном размере, подчеркнул Мишустин.

Между тем потерявшим работу родителям установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Правительство выделит регионам на эти цели более 56 млрд руб. Такие выплаты смогут получить более 1,9 млн человек, заключил премьер-министр.