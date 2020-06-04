Банк Англии просит банки страны оценить потери по кредитам от пандемии коронавируса

Банк Англии хочет получать больше информации от банков об их возможных потерях по кредитам из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель управляющего британского ЦБ Сэм Вудс, передает Reuters.

Служба пруденциального надзора Банка Англии соберет данные перед публикацией данных о прибыли банков во втором квартале, чтобы сравнить сроки и размер убытков с теми, которые были смоделированы ведомством в прошлом месяце.

"Эта информация позволит нам выявить любые существенные расхождения и дополнительно уточнить наши оценки будущих капиталовложений", — сказал Вудс в письме банкам.

Британия переживает худшую рецессию за последние 300 лет из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, что привело к закрытию предприятий, увольнению миллионов работников и большим потерям от банковских кредитов.

В прошлом месяце британский центробанк подсчитал, что к концу 2021 года потери по кредитам в банках могут достичь 80 миллиардов фунтов, но банки достаточно устойчивы, чтобы поддерживать поток кредитов компаниям и домашним хозяйствам.

Банк Англии уже выпустил руководство о том, как банки могут принимать во внимание меры государственной помощи, такие как кредиты и отпускные выплаты по ипотечным кредитам, при расчете ожидаемых убытков и сколько капитала следует выделить для их покрытия.

Вудс дал дальнейшие указания по поводу того, как банки должны оценивать капитал и порядок учета для трехмесячного отпуска по ипотечным платежам, который заканчивается в этом месяце, в некоторых случаях перед отчетами о прибылях и убытках за второй квартал.