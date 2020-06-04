Легионеры "Спартака" вышли из самоизоляции

Футболисты "Спартака" Алекс Крал, Джордан Ларсон, Гус Тил и Самюэль Жиго присоединились к тренировкам команды. Легионеры красно-белых вышли из режима самоизоляции.

После возвращения в Россию чех, швед, голландец и француз на протяжении двух недель проживали в отдельном корпусе на базе "Спартака" в Тарасовке в режиме самоизоляции. По истечению необходимого срока и тестирования на COVID-19 игроки смогли присоединиться к общей группе.

"Спартак" продолжает подготовку к оставшейся части чемпионата страны. Москвичи возобновят чемпионат 21 июня матчем в Туле против местного "Арсенала".