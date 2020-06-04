В Уфе троллейбус сбил пешехода

В Уфе троллейбус сбил зазевавшуюся женщину, электрический транспорт проехал колесом по ее ноге. Водитель не заметил метающегося на дороге пешехода.

Сразу после наезда троллейбус остановился. Инцидент произошел на глазах у полицейского, инспектор тут же пришел на помощь пострадавшей.

Очевидцы в социальной сети рассказали, что незадолго до аварии женщина спрашивала у нескольких прохожих дорогу и все время разговаривала по телефону.

Информация о состоянии пострадавшей не поступала.