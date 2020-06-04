Силы правительства Ливии заявили о полном контроле над регионом Триполи

Признанное ООН ливийское правительство национального согласия (ПНС) объявило о полном возвращении контроля над столицей страны. Как сообщает Aljazeera, правительственные силы освободили пригороды Триполи от бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее отряды ПНС также заняли международный аэропорт Триполи, захваченный ЛНА еще в прошлом году.

Параллельно источник в ЛНА сообщил агентству Reuters, что силы национальной армии под командованием Халифы Хафтара будут выведены из столицы в город Тархуна 4 июня.

В 2011 году после свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи страна практически перестала функционировать как единое государство. В Ливии существуют два органа власти: ПНС под руководством Фаиза Сарраджа, заседающее в Триполи, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны при поддержке ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

По данным ближневосточных СМИ, ЛНА до сих пор удерживает восточные и южные части Ливии, где расположены нефтяные предприятия страны.