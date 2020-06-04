Прокуратура Южной Кореи добивается ареста преемника главы Samsung

Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест преемника главы Samsung Group Джея Ли, передает Reuters.

Сообщается, что такое решение было принято в ходе расследования сделки о слиянии в 2015 году, а также в рамках дела о мошенничестве с бухгалтерией.

Это может создать новые проблемы для Ли, который, в случае ареста, может вернуться в тюрьму чуть более чем через два года после освобождения из-под стражи в феврале 2018 года.

Ли уже предстал перед судом по обвинению во взяточничестве, в ​​котором фигурировала бывший президент Пак Кын Хе. Он провел год в заключении, пока дело о взяточничестве не было приостановлено в 2018 году.

Прокуратура заявила, что добивалась ареста Ли по подозрению в манипулировании ценами на акции и нарушениях правил аудита среди прочих преступлений. Центральный суд Сеула рассмотрит ходатайство обвинения 8 июня, говорится в заявлении.

В своем заявлении адвокаты Ли выразили "глубокое сожаление" по поводу требования со стороны обвинения, добавив, что их клиент сотрудничал со следствием, пока Samsung переживала кризис в управлении.

Акции Samsung Electronics выросли на 0,4% после информации о требованиях прокуратуры.

Прокуроры расследуют подозрения в мошенничестве с бухгалтерским учетом в фармацевтической компании Samsung Biologics после того, как корейский финансовый наблюдатель пожаловался, что стоимость компании выросла на 4,5 триллиона вон (3,7 миллиарда долларов) в 2015 году.

Обвинители утверждают, что нарушение помогло повысить стоимость его основного владельца, Cheil Industries, который считал Ли своим главным акционером, и объединился с Samsung C&T, де-факто холдинговой компанией, сообщает информационное агентство Yonhap.

Адвокаты Ли попросили провести внешнюю проверку, чтобы оценить обоснованность обвинительного заключения, и прокуроры следуют необходимым процедурам, говорится в заявлении.

В прошлом месяце прокуроры допросили 51-летнего Ли о последнем расследовании. Он также принес извинения за разногласия по поводу своего планирования преемственности и пообещал гарантировать трудовые права в Samsung.

В заявлении Samsung говорится, что семь филиалов компании, в том числе Samsung Electronics, создали группу по трудовым отношениям с целью улучшения политики.

Год лишения свободы Ли последовал за отдельными обвинениями в том, что он подкупил бывшего президента страны Пак для поддержки со стороны правительства в деле о слиянии 2015 года, которое помогло усилить контроль над главным конгломератом Южной Кореи.