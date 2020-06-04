Госдума обсудит возможность дистанционного заключения трудового договора

В Госдуму внесен законопроект о взаимодействии работника и работодателя в электронном виде посредством обмена юридически значимыми сообщениями.

Законопроект вводит новую ст. 15.1 в Трудовой кодекс (ТК), которая гласит, что работодатель и работник могут обмениваться сообщениями "с использованием электронных или иных технических средств", заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, отмечает "Интерфакс".

Законопроект определяет время, с которого сообщение влечет юридические последствия: это время доставки сообщения адресату, когда адресат получил возможность ознакомиться с содержанием сообщения, пояснил Крашенинников.

Ст. 15.3 предоставит работнику возможность в одностороннем порядке отказаться от обмена юридически значимыми сообщениями в электронной форме в любое время после заключения трудового договора. Не все граждане могут или желают пользоваться электронными устройствами для приема таких сообщений, отметил Крашенинников.

Между тем поправки в ст. 67 ТК гласят, что трудовой договор можно заключить, в том числе, посредством электронных средств общения. При ведении переговоров в электронной форме о заключении трудового договора работник и работодатель обязаны "вести себя добросовестно" и не вступать в переговоры о заключении трудового договора при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения.

Законопроект устанавливает.обязанность работодателя обеспечить хранение поступивших от работника и направленных работнику юридически значимых сообщений и копий, в том числе электронных.

Положения законопроекта предложено ввести в действие с 1 октября 2020 г. Законопроект особенно востребован на фоне пандемии коронавируса и перевода многих сотрудников на удаленную работу, заключил Крашенинников.