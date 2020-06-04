Майские продажи новых автомобилей в России упали больше, чем на 50%

По данным Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в мае спад российских продаж новых автомобилей составил 51,8 процента.

В мае в России проданы 63 033, что на 51,8% меньше, чем было в мае 2019 года, сообщает АЕБ. В количественном выражении продажи сократились на 67 813 машин.

В АЕБ это объяснят тем, что "автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца".

"Технические центры смогли возобновить работу, и, соответственно, поток клиентов начал понемногу расти. Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети. Реализация первого пакета мер государственной поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии", - говорится в сообщении АЕБ.

Первое место по продажам удержал АвтоВАЗ (15580 автомобилей, минус -46%). Kia - вторая (8008 машин, -59%), на третьем месте - Hyundai (6477 автомобилей, минус 57%). Далее - Renault (5640 машин, -47%) и Toyota (4486 машин, -43%).