Военные перебрасывают в Забайкалье госпиталь на 100 мест

Вооруженные силы начали переброску многофункционального госпиталя на 100 мест из Бурятии в Забайкальский край. Группа, состоящая из 31 спецавтомобиля и 131 военного специалиста, уже выехала из населенного пункта Кяхта в Читу. Военнослужащим предстоит проехать 700 километров, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Многофункциональный госпиталь планируют развернуть в окрестностях Читы. Военные уточняют, что он будет состоять из приемо-сортировочного, госпитального, инфекционного, санитарно-эпидемиологического, реанимационного и анестезиологического отделений.

Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, рентгенами, УЗИ.

Напомним, ранее Владимир Путин распорядился немедленно оказать помощь Забайкальскому краю, в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлены 1257 случаев инфицирования COVID-19.