Такого ливня не было 70 лет: Москва приходит в себя после удара стихии

В Москве ликвидируют последствия самого сильного ливня за последние 70 лет. Минувшей ночью в городе выпала треть июньской нормы осадков, мощнее всего заливало Бутово. Порывистым ветром были повалены десятки деревьев, повреждены 25 машин, а дороги местами превратились в полноводные реки.

Ливень с порывами сильного ветра, обрушившийся на столицу минувшей ночью, выплеснул рекордное количество осадков — до 20 мм. Повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, городские улицы превратились в реки.

- Утром тут пройти нельзя было, люди как-то обходили.

Потоп в районе Савеловского вокзала. По улице Большая Новодмитровская сейчас ни пройти, ни проехать — воды по колено. Коммунальные службы сегодня весь день стараются ликвидировать последствия наводнения. На месте работают сразу несколько бригад.

"Сейчас производятся мероприятия по откачке воды. Работать еще 1,5-2 часа", — говорит Николай Крепак, сотрудник ГУП "Мосводосток".

Машины, словно быстроходные катера, режут волну и на юго-востоке столицы. Ферганский проезд под водой. Местные жители в срочном порядке переобуваются — в магазин теперь не только в маске и перчатках, но и в резиновых сапогах.

Восточное Бутово тоже затопило. Под воду ушел пляж на Борисовских прудах.

Реки бушуют и на дорогах подмосковной Апрелевки. Автомобилисты с помощью металлоискателей "ловят" оторвавшиеся из-за напора воды номера своих машин.

Затоплены подвалы нескольких магазинов.

- Вот это наш подвал булькает водой. Очень глубоко.

И в этой торговой точке воды по щиколотку.

Утром на Пятницком шоссе напротив дома номер 10 провалился грунт на площади в 150 метров. Повреждена часть пешеходной дорожки. Спасатели ликвидируют последствия провала. Пострадавших нет.

В Московской области подтоплены более 470 приусадебных участков.

По прогнозам метеорологов, циклон, принесший в столичный регион рекордное количество осадков, постепенно ослабевает. Уже сейчас в Москве солнечно, а к выходным обещают настоящее лето.