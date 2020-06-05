Тема:

Помогите детям. Русфонд 12 минут назад

5 июня 202008:51

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 16-летней Насте Рожковой из подмосковного города Дзержинского.

Три года назад у девочки внезапно развился сколиоз. Лечение не помогает, искривление позвоночника стремительно прогрессирует и уже достигло самой тяжелой степени. Насте трудно дышать, стоять и сидеть, она страдает от боли в спине, к которой прибавились головные боли. Помочь может только операция – установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции. Но эта операция стоит больше миллиона рублей, таких денег у родителей Насти нет.

Из письма Ирины Никитиной, мамы Насти: "Три года назад дочку как будто сглазили – идеально прямая спина согнулась и больше не выпрямлялась. Мы обратились к ортопеду, который диагностировал сколиоз и рекомендовал массаж, плавание и лечебную физкультуру. Но все было напрасно, не помогло даже ношение жесткого ортопедического корсета. Дочка росла, а искривление стремительно увеличивалось, постепенно образовался горб, Насте стало трудно подолгу сидеть и стоять. Теперь дочке приходится делать уроки лежа. Тяжелее всего переносить боль в спине. Врачи говорят, что консервативное лечение уже не поможет: нужна операция, причем как можно скорее. Врачи планируют установить Насте металлоконструкцию, которая зафиксирует позвоночник в правильном положении. Но такое лечение стоит огромных денег, которых в нашей семье нет. Прошу, помогите!"

Для спасения Насти Рожковой не хватает 820 656 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО "Клинический госпиталь на Яузе" Андрей Бакланов (Москва): "У Насти правосторонний грудопоясничный сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма; происходит сдавливание грудной клетки, нарастает сердечно-легочная недостаточность. Необходима операция, которая позволит устранить деформацию и болевой синдром, а также предотвратить возможные осложнения. После периода реабилитации качество жизни девочки значительно улучшится".

Стоимость операции 1 168 789 руб.

348 133 руб. собрали читатели ria.ruи rusfond.ru

Не хватает 820 656 руб.

ПОМОЧЬ НАСТЕ

О РУСФОНДЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,556 млрд руб. В 2020 году (на 28 мая) собрано 495 265 521 руб., помощь получили 433 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00

Ранее по теме

Сейчас

05:49

К месту восстановления моста под Мурманском прибыли военные инженеры

03:37

Гейтс ответил на обвинения в чипизации населения планеты через вакцину

00:31

В Москве от COVID-19 умерли еще 57 пациентов

19:55

В подмосковном жилом доме произошел взрыв: один человек пострадал

18:13

Собянин: в Москве открылись 55 % предприятий торговли

17:15

В Йемене расстрелян корреспондент RT

16:27

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Разлив топлива в Норильске: технологии очистки воды и земли

Разлив топлива в Норильске: технологии очистки воды и земли

7 часов назад
К месту восстановления моста под Мурманском прибыли военные инженеры

К месту восстановления моста под Мурманском прибыли военные инженеры

3 часа назад
Гейтс ответил на обвинения в чипизации населения планеты через вакцину

Гейтс ответил на обвинения в чипизации населения планеты через вакцину

5 часов назад
Массовые протесты в США могут спровоцировать новую волну пандемии

Массовые протесты в США могут спровоцировать новую волну пандемии

2 часа назад

Трансляции

17:00

Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы
Все трансляции
Поправки к Конституции: начинается прием заявлений о выборе участка

Поправки к Конституции: начинается прием заявлений о выборе участка

2 часа назад
"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

36 минут назад
Испытателей вакцины поместили в двухнедельную изоляцию

Испытателей вакцины поместили в двухнедельную изоляцию

2 часа назад
В Мадриде зафиксирована вспышка коронавируса среди врачей

В Мадриде зафиксирована вспышка коронавируса среди врачей

1 час назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

4 минуты назад
"Большой": вдохновенье, жизнь, слезы и любовь

"Большой": вдохновенье, жизнь, слезы и любовь

22 часа назад
Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

23 часа назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
На Неве начались испытания двух новейших патрульных катеров

На Неве начались испытания двух новейших патрульных катеров

1 час назад
Экологи России отмечают профессиональный праздник

Экологи России отмечают профессиональный праздник

1 час назад
Малый бизнес восстановил оборот на треть

Малый бизнес восстановил оборот на треть

6 часов назад
Российские музеи вернутся к обычной работе в середине июля

Российские музеи вернутся к обычной работе в середине июля

6 часов назад
Дети становятся символами беспорядков в США

Дети становятся символами беспорядков в США

9 часов назад
Технологию цветных революций опробовали на "оплоте демократии"

Технологию цветных революций опробовали на "оплоте демократии"

10 часов назад
Затопленные огороды и улицы: стихия обрушилась на Московский регион

Затопленные огороды и улицы: стихия обрушилась на Московский регион

11 часов назад
Беспорядки в США: Белый дом отгораживается от протестующих новыми заборами

Беспорядки в США: Белый дом отгораживается от протестующих новыми заборами

11 часов назад
Тедеско вернулся к работе со "Спартаком" после двух недель карантина

Тедеско вернулся к работе со "Спартаком" после двух недель карантина

11 часов назад
Первый вице-президент "Норникеля" назвал причину катастрофы в Норильске

Первый вице-президент "Норникеля" назвал причину катастрофы в Норильске

11 часов назад
Прикинулся собакой: в Москву из Махачкалы в багаже везли львенка

Прикинулся собакой: в Москву из Махачкалы в багаже везли львенка

11 часов назад
Точка пока не поставлена: появился подозреваемый в исчезновении трехлетней Мэдлин Макканн

Точка пока не поставлена: появился подозреваемый в исчезновении трехлетней Мэдлин Макканн

11 часов назад
Политолога Платошкина обвинили в беспорядках и отправили под домашний арест

Политолога Платошкина обвинили в беспорядках и отправили под домашний арест

11 часов назад
Коронавирус не страшен: ЦИК утвердил порядок интернет-голосования по поправкам

Коронавирус не страшен: ЦИК утвердил порядок интернет-голосования по поправкам

11 часов назад
"Все в порядке": Загитова сдала отрицательный тест на COVID-19 и может начать тренировки

"Все в порядке": Загитова сдала отрицательный тест на COVID-19 и может начать тренировки

12 часов назад
Названа рыночная доля устаревшей Windows 7

Названа рыночная доля устаревшей Windows 7

12 часов назад
В знак солидарности: волна протестов в Лондоне продолжает нарастать

В знак солидарности: волна протестов в Лондоне продолжает нарастать

12 часов назад
За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников

За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников

13 часов назад
8 лет и 10 месяцев: установлен надзор за Карауловой

8 лет и 10 месяцев: установлен надзор за Карауловой

13 часов назад
Мэр Москвы рассказал, когда столица вернется к прежней жизни

Мэр Москвы рассказал, когда столица вернется к прежней жизни

13 часов назад
Ни шоу, ни денег: звезда соцсетей оставила подписчиц "с носом"

Ни шоу, ни денег: звезда соцсетей оставила подписчиц "с носом"

14 часов назад
Нокаутированного охранником проводника на каблуках уволили с работы

Нокаутированного охранником проводника на каблуках уволили с работы

14 часов назад
Из стволовых клеток впервые вырастили человеческую кожу с волосами и нервной тканью

Из стволовых клеток впервые вырастили человеческую кожу с волосами и нервной тканью

14 часов назад
Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку

Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку

14 часов назад
И захочешь - не подойдешь: сапожник создал спецботинки для сохранения дистанции

И захочешь - не подойдешь: сапожник создал спецботинки для сохранения дистанции

15 часов назад
Google ускорил поиск ключевой информации

Google ускорил поиск ключевой информации

15 часов назад
Сыпь, психические заболевания, потеря обоняния "навсегда": комментарий инфекциониста

Сыпь, психические заболевания, потеря обоняния "навсегда": комментарий инфекциониста

18 часов назад
Попова: единой вакцины не будет, об эффективности и сроках говорить рано

Попова: единой вакцины не будет, об эффективности и сроках говорить рано

18 часов назад
Павел Дуров: Telegram стал лучше бороться с терроризмом и заслуживает разблокировки

Павел Дуров: Telegram стал лучше бороться с терроризмом и заслуживает разблокировки

19 часов назад
В организме крыс прижилась и заработала мини-печень из человеческих клеток

В организме крыс прижилась и заработала мини-печень из человеческих клеток

20 часов назад
Отеки век: о чем сигналит организм

Отеки век: о чем сигналит организм

21 час назад
"ВКонтакте" запускает видеосервис с короткими клипами

"ВКонтакте" запускает видеосервис с короткими клипами

21 час назад
"Тинькофф" заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

"Тинькофф" заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку