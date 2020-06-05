Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о 16-летней Насте Рожковой из подмосковного города Дзержинского.

Три года назад у девочки внезапно развился сколиоз. Лечение не помогает, искривление позвоночника стремительно прогрессирует и уже достигло самой тяжелой степени. Насте трудно дышать, стоять и сидеть, она страдает от боли в спине, к которой прибавились головные боли. Помочь может только операция – установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции. Но эта операция стоит больше миллиона рублей, таких денег у родителей Насти нет.

Из письма Ирины Никитиной, мамы Насти: "Три года назад дочку как будто сглазили – идеально прямая спина согнулась и больше не выпрямлялась. Мы обратились к ортопеду, который диагностировал сколиоз и рекомендовал массаж, плавание и лечебную физкультуру. Но все было напрасно, не помогло даже ношение жесткого ортопедического корсета. Дочка росла, а искривление стремительно увеличивалось, постепенно образовался горб, Насте стало трудно подолгу сидеть и стоять. Теперь дочке приходится делать уроки лежа. Тяжелее всего переносить боль в спине. Врачи говорят, что консервативное лечение уже не поможет: нужна операция, причем как можно скорее. Врачи планируют установить Насте металлоконструкцию, которая зафиксирует позвоночник в правильном положении. Но такое лечение стоит огромных денег, которых в нашей семье нет. Прошу, помогите!"

Для спасения Насти Рожковой не хватает 820 656 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО "Клинический госпиталь на Яузе" Андрей Бакланов (Москва): "У Насти правосторонний грудопоясничный сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма; происходит сдавливание грудной клетки, нарастает сердечно-легочная недостаточность. Необходима операция, которая позволит устранить деформацию и болевой синдром, а также предотвратить возможные осложнения. После периода реабилитации качество жизни девочки значительно улучшится".

Стоимость операции 1 168 789 руб.

348 133 руб. собрали читатели ria.ruи rusfond.ru

Не хватает 820 656 руб.

ПОМОЧЬ НАСТЕ

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