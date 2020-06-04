Фронт окклюзии южного циклона: на Москву опять движется ливень с грозой и ветром

В связи с прохождением фронта окклюзии южного циклона в Подмосковье в ближайшее начнется сильный дождь с грозой, местами с градом, и порывами ветра до 17 метров секунду, передает ТАСС.

МЧС рекомендуют по возможности не покидать свои дома, во избежание сквозняков закрыть окна и дымоходы. При грозе находиться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор. Кроме того, в это время лучше не пользоваться телефоном и электроприборами.

На улице лучше не пытаться укрыться под высокими деревьями, при порывах ветра следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.