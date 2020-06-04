Сочи может принять сразу два этапа "Формулы-1"

Автодром в Сочи в случае необходимости может стать местом проведения сразу двух этапов "Формулы-1" в текущем сезоне. Гран-при России в был запланирован на 25-27 сентября.

Однако промоутер этапа автономной некоммерческой организации "Росгонки" выразил готовность провести сразу две гонки нынешнего сезона. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе "Росгонок". Прорабатывается вариант, при котором возможно провести сразу два этапа во время гоночного уикенда.

В связи пандемией коронавируса пришлось отменить ряд этапов, а некоторые этапы перенести. Для того, чтобы спасти сезон организаторы ищут различные варианты. Например, проведение спаренных этапов. В случае необходимости, в Сочи могут пройти два этапа, а не один, как обычно.