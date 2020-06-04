Компании Bayer запретили продажу ряда гербицидов в США

Немецкой агрохимической группе Bayer запретили продавать гербициды для борьбы с сорняками на основе дикамбы в Соединенных Штатах после того, как апелляционный суд отклонил ранее выданное разрешение регулятора на этот продукт, передает Reuters.

Коллегия из трех судей постановила, что Агентство по охране окружающей среды США (EPA) существенно занижает риски, связанные с использованием дикамбы в гербицидах, производимых Bayer и его конкурентами.

Экологические группы, которые подали иск в 2018 году, пытались добиться того, чтобы суд вынудил EPA отменить одобрение продукта XtendiMax на основе дикамбы Monsanto, утверждая, что он наносит вред не только близлежащим культурам и растениям, но и дикой природе.

Компания Bayer стала фигурантом этого и других судебных процессов два года назад в результате приобретения компании Monsanto за 63 миллиарда долларов.

Постановление также блокирует продажу других гербицидов на основе дикамбы, таких как Engenia от BASF и FeXapan от Corteva Agriscience.

И Bayer, и BASF заявили, что не согласны с решением суда. Акции Bayer торговались на 3,3% ниже в день принятия судебного решения, а акции BASF снизились на 0,7%.

В Bayer отметили, что это постановление относится к решению о регистрации EPA 2018 года, срок действия которого истекает в декабре, а компания сейчас работает над получением новой регистрации EPA для гербицидов на 2021 год и далее.