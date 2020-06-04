Столичный пропуск для поездки в МФЦ можно оформлять неограниченно

Оформить цифровой пропуск для поездок по Москве в целях получения госуслуг в центрах "Мои документы" теперь можно неограниченное число раз в течение недели. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что для получения государственных и других услуг в помещениях многофункциональных центров можно оформить цифровой пропуск для передвижения по Москве – без ограничения в течение недели.

Ранее подобная схема безлимитных пропусков действовала только для посещения медицинских учреждений.

Подчеркивается, что оформленные рабочие пропуска действительны на все время действия пропускной системы в столице.

С 5 июня в мегаполисе вновь приступят к работе центры информирования по переселению в рамках программы реновации жилищного фонда.