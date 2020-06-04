Томский дачник совершил кражу с железной дороги, повторив сюжет чеховского рассказа

Транспортные полицейские задержали похитителя более 518 противоугонов с железной дороги — устройств для предотвращения смещения рельсов.

"Поехал за дровами, увидел железячки эти", — рассказал мужчина, как в голову ему пришло сбить детали топором и сдать их в пункт приема черных металлов.

Что он и сделал, сам не зная, что повторил поступок крестьянина из чеховского рассказа "Злоумышленник", написанного 135 лет назад.

Работники РЖД оперативно установили новые противоугоны. Задержанный сотрудниками уголовного розыска томской транспортной полиции дачник полностью возместил ущерб, составший чуть более 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", предусматривающей в качестве наказание до 2 лет лишения свободы.