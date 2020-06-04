Вышел в свет ранее неизвестный рассказ Хемингуэя

Опубликован ранее неизвестный рассказ американского писателя, лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя. Он называется "Погоня, как счастье".

Произведение писателя увидело свет благодаря журналу New Yorker. Сюжет рассказа перекликается с событиями "Старика и море". В нем главный герой вместе с друзьями пытается поймать большого марлина.

Рукопись Хемингуэя нашел в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди внук писателя Шон. По словам наследника, он не понимает, как такое произведение могли не заметить, поскольку это драгоценный камень среди неопубликованных материалов.

За повесть "Старик и море" Эрнест Хемингуэй получил Пулитцеровскую премию. Также произведение повлияло на присуждение ему в 1954 году Нобелевской премии по литературе.