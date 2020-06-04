Опрос: 51% россиян ведут учет своих доходов и расходов

Почти 51% россиян ведут учет своих доходов и расходов, отмечено в опросе "Национального агентства финансовых исследований" (НАФИ). Соответственно 49% такого отчета не ведут.

Порядка 32% ведут бюджет в уме исходя из ежедневных расходов и сведений из приложений цифрового банкинга.

При этом 12% россиян, которые следят за своими доходами и расходами, записывают цифры вручную, а 7% ведут бюджет другими способами, в том числе в электронном виде.

Женщины ведут бюджет чаще мужчин: 54% и 50% соответственно.

Россияне в возрасте 18-24 лет, а также старше 60 лет ведут учет реже, чем россияне среднего возраста: 49% и 48% против 53% соответственно.

Чем лучше материальное положение гражданина, тем охотнее он ведет учет бюджета. Среди россиян с низким доходом это делают 40%, с высоким доходом — 63%.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России.