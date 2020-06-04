Река в Переделкине заросла заборами: Росприроднадзор потребовал снести ограждения

Росприроднадзор потребовал от властей Одинцовского городского округа снести заборы, незаконно построенные у деревни Переделки и легендарного дачного поселка Переделкино. Высокие ограждения не только портят пейзаж, вдохновлявший знаменитых писателей и поэтов, но и не дают местным жителям выйти на берег реки.

Реку Самаринку можно увидеть, но пройти к ней нельзя. Обнаружив, что привычные места для прогулок отгорожены забором, местные жители решили выяснить, можно ли попасть на берег другим путем.

- Мне просто нужно попасть к реке. Это мое законное право.

Легко сказать. В поисках прохода к реке автор видео пробегает несколько километров по лабиринтам сплошных заборов. Но, увы, так и не может попасть на берег.

- Здесь тоже уже забор сделали с двух сторон. Не пройдешь!

По словам жителей деревни Переделки и дачного поселка Переделкино, за последние несколько лет здешние места изменились до неузнаваемости. Новые заборы появляются чуть ли не каждый месяц.

"Кто строит их, на каких основаниях, никто не знает. Они просто появляются и все. Я здесь большую часть жизни провел, посмотрите, я не могу туда пройти", — жалуется Георгий Городецкий.

За многометровыми оградами оказались и знаменитые пастернаковские поля, через которые к реке ходил знаменитый писатель. Теперь вдохновлявшие Бориса Пастернака дачные виды остались лишь на музейных фотографиях.

"Отсюда открывался из окон Пастернака прекрасный вид на церковь и на поле, о котором написано немало у него строк", — показывает Геннадий Гришков.

Забор находится в двух метрах от реки. А как же природоохранное законодательство?

Специалисты Росприроднадзора уже побывали на месте и зафиксировали грубые нарушения Водного кодекса.

"Огородили территории, возведя либо ограждения, либо заборы, тем самым преградив свободный доступ к водным объектам общего назначения", — сообщила Юлия Буддо, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям.

Росприроднадзором в администрацию Одинцовского городского округа направлено письмо с подробным описанием нарушений, обнаруженных инспекторами. В ведомстве объяснили, что по закону именно муниципальные власти должны первыми реагировать на подобные инциденты. Срок принятие мер — 2 месяца.