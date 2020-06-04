"Светофорного маньяка" разыскивают в Ленинградской области

В Ломоносовском районе Ленинградской области обнаружился ярый противник светофора, установленного на Гостилицком шоссе в поселке Петровское. Неизвестного мужчину с болгаркой в руках уже прозвали "светофорным маньяком".

С автоматизированным регулировщиком движения он ведет борьбу уже несколько месяцев. Появляющийся примерно раз в две недели злоумышленник с помощью болгарки перерезает питающие светофор кабели и спокойно удаляется. Дорожники даже установили в этом месте камеру, которая и сняла "светофорного маньяка".

Дорожный комитет Ленобласти намерен добиться возбуждения уголовного дела по факту вывода из строя государственного имущества. Пока что подозреваемого вычисляет полиция.