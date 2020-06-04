В Воронеже завершена консервация Ротонды

В Воронеже закончена консервация Ротонды. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на личную страницу в "Инстаграм" депутата Госдумы Евгения Ревенко. По опубликованным в соцсети снимкам можно заметить, что памятник внешне почти не изменился.



Отметим, консервация началась осенью 2019 года. За это время Ротонда была отмыта от пыли и грязи. Кроме того, в подвале сделали гидроизоляцию, укрепили уцелевшие конструкции, а также облагородили прилегающую территорию. Общая стоимость работ составила 17 миллионов рублей. Деньги поступили из городского бюджета при использовании областных субсидий. Заказчиком стал "Музей-диорама".



Напомним, Ротонду построили как часть клинической больницы в 1934 году. Здесь был расположен учебный корпус для студентов медицинского факультета. В 1942 году его разрушили, и в память о войне специально не восстанавливали. Однако со временем состояние памятника истории стало критическим. Теперь Ротонда безопасна для воронежцев.