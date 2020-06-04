Северодвинск закрывают из-за вспышки коронавируса

В Архангельской области из-за вспышки коронавируса с 6 июня будет ограничен въезд на территорию Северодвинска.

Исключение будет сделано только для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также для обращения за медицинской помощью, для спецслужб и следующих через территорию города транзитом в Онежский район и с его территории, сообщили в региональном правительстве.

На въездах в Северодвинск и выездах из него будут установлены КПП, на которых будут останавливать все машины, кроме автомобилей экстренных служб, передает РИА Новости.

Кроме того, местным предприятиям рекомендовано отказаться от организованной перевозки работников, живущих за пределами Северодвинска.

Всего в Архангельской области зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, а в Северодвинске сложилась наиболее сложная ситуация: там за последние сутки выявлено 57 случаев заболевания COVID-19.