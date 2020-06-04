Подмосковный полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся

В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Машину он спрятал, а сам вернулся на службу. Сегодня стало известно, что подозреваемого уволили со службы.

ДТП произошло вечером 2 июня на 95-м километре дороги, связывающей Москву и Касимов, а за рулем Nissan Qashqai находился 34-летний капитан ОМВД по Егорьевску. По данным следователей, водитель отвлекся на разговор с пассажиром и не заметил пешехода.

После наезда страж порядка и не подумал остановиться и вызвать медиков. Он скрылся с места и спрятал автомобиль в гараже у матери, а сам вернулся в Егорьевск. От полученных травм 40-летний мужчина скончался.

После служебной проверки его уволили со службы. Суда подозреваемый будет дожидаться в следственном изоляторе.