Пара "Рапторов" вышла на испытания в Неву

Два патрульных катера проекта "Раптор" начали испытания на реке Нева, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на петербургское судостроительное предприятие "Пелла". После завершения тестов они будут переданы Балтийскому флоту.

Напомним, в середине апреля стало известно о спуске на воду двух "Рапторов". Это пятнадцатый и шестнадцатый катера, построенные для ВМС России. Они должны поступить на флот летом 2020 года.

Катера проекта "Раптор" предназначены для патрулирования, высадки десанта, поисковых и спасательных операций. Они способны разгоняться до 90 километров в час, а топлива хватает на 550 километров.

Корпус катера выдерживает попадания автоматных и винтовочных пуль. Вооружение – дистанционно-управляемая стабилизированная установка с тяжелым пулеметом калибра 14,5 миллиметра. Плюс два пулемета "Печенег" стоят по бортам катера. В десантном отсеке "Раптора" помещаются до 20 бойцов.