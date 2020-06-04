Синдзо Абэ уверил, что Олимпиада-2021 пройдет в Токио "в полном объеме"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 года пройдут в Токио "в полном объеме". Японец подтвердил эту информацию на Глобальном саммите по разработке вакцин от COVID-19.



"Позвольте мне повторить мое намерение принять перенесенные с 2020 года Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио на 2021 год в полном объеме. Игры станут свидетельством победы человечества над коронавирусом", — цитирует Абэ РИА Новости.



Напомним, что Олимпиада и Паралимпиада были перенесены на следующий год из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире. Теперь в Японии рассчитывают провести Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа 2021 года.



Накануне в оргкомитете "Токио-2020" заявили, что готовы рассмотреть "упрощенный" вариант проведения Игр. По одной из задумок в Японии могут сократить число участников церемоний открытия и закрытия Олимпиады, а также ограничить количество зрителей на трибунах.



В случае, если коронавирус не будет взят под контроль, то турниры могут и вовсе отменить.