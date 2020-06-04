4 июня 202018:30

В массовой аварии на Московском шоссе пострадали 4 человека

Фото: группа ВК "Рязанский троллейбус"

В массовом ДТП в Рязанской области пострадали четыре человека. По предварительным данным, сегодня около 13:30 на Московском шоссе столкнулись шесть машин, передает ГТРК "Ока".

Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, авария с участием легкового автомобиля и небольшого грузовика произошла во время движения в сторону Москвы. Транспортные средства вылетели на встречную полосу, где они столкнулись с еще четырьмя автомобилями.

В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники "скорой" и полицеские. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Подробности ДТП уточняются.

Текст: ГТРК "Ока"

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