В массовой аварии на Московском шоссе пострадали 4 человека

В массовом ДТП в Рязанской области пострадали четыре человека. По предварительным данным, сегодня около 13:30 на Московском шоссе столкнулись шесть машин, передает ГТРК "Ока".

Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, авария с участием легкового автомобиля и небольшого грузовика произошла во время движения в сторону Москвы. Транспортные средства вылетели на встречную полосу, где они столкнулись с еще четырьмя автомобилями.

В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники "скорой" и полицеские. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Подробности ДТП уточняются.