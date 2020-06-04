В России определили самые продаваемые кроссоверы мая

Первое место по российским продажам новых кроссоверов и внедоржников удерживает Hyundai Creta.

В мае корейский кроссовер разошелся по России тиражом 3243 автомобиля, сохранив первое место, несмотря на спад 44%, по данным АЕБ. Creta лидирует и по итогам 5 месяцев 2020 года: проданы 23 137 машин (-19%).

На втором месте обосновалась Lada 4x4: 1664 проданных машины и спад на треть к результату мая 2019 года. Renault Duster с итогом в 1470 проданных машин (-55%) занял третье место.

Toyota RAV4, занявшая в мае 4 место, разошлась тиражом 1226 экземпляров, потеряв 51%. При этом по итогам 5 месяцев RAV4 занял в российском сегменте SUV второе место, показав рост в 26%. Volkswagen Tiguan замыкает первую пятерку, показав продажи в 1199 машин (-59%). И он же стоит на третьм месте в сегменте после пяти месяцев с результатом 11 296 проданных автомобилей (-13%).

В первую десятку мая также вошли Chevrolet Niva (1083 штуки, -25%), Toyota Land Cruiser Prado (967 штук, -10%), Renault Kaptur (815 штук, -63%), стартовавший этой весной Kia Seltos (809 штук) и Nissan Qashqai (792 штуки и минус -52%).