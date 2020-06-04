Собянин: в Москве открылись 55 % предприятий торговли

На первой неделе июня произошло то, чего так многие ждали: начали открываться магазины, торговые центры, спортсмены стали возвращаться к привычному ритму тренировок. Этот первый этап послаблений, которые действительно все ждали. Как прошли первые дни, ответил в интервью телеканалу "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, после смягчения ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Москве снова открылось около 55 процентов всех предприятий и две трети сферы услуг.

"Остальные активно готовятся к открытию, — продолжил Сергей Собянин. — Я думаю, что на следующей неделе будут открыты практически все магазины, большинство из них".

Также активизировалась работа московских аэропортов, больше стало выполняться рейсов, соответственно, стала больше нагрузка на гостиничную отрасль.

Но за время действия эпидемических ограничений московский бюджет недополучил 500 миллиардов рублей. Это огромная сумма, а с учетом расходов на лечение и строительство медучреждений, расходы бюджета составили 750 миллиардов.

Но московская экономика динамично восстанавливается, считает столичный градоначальник. Кассовый оборот малых и средних предприятий восстановился до 80% к уровню прошлого года.

Сергей Собянин отметил, что москвичи ответственно относятся к санитарным мероприятиям. Это позволяет по итогам текущей недели разработать график восстановления всех отраслей московской экономики до 1 июля.