Английская премьер-лига разрешила клубам делать пять замен за матч

Главные тренеры клубов английской премьер-лиги получат возможность производить до пяти замен в течение одного матча. Это стало известно после решения АПЛ, внесшей несколько временных изменений в правила замен.



"Сегодня акционерами премьер-лиги были внесены временные изменения в правила проведения замен, — говорится в заявлении на официальном сайте АПЛ. — В оставшейся части текущего сезона количество замен в течение одного матча увеличится с трех до пяти. Также клубы смогут увеличить количество запасных футболистов на скамейке с семи до девяти".



Напомним, что эта мера связана с опасениями наставников клубов лиги. Тренеры считают, что за время паузы, связанной с пандемией коронавируса, футболисты могли растерять свои физические кондиции и рискуют подойти к возобновлению сезона не до конца готовыми. По мнению тренеров, это может повысить риск получения травм у игроков. Отсюда и их просьба об увеличении количества замен.



Рестарт сезона в чемпионате Англии намечен на 17 июня, когда будут сыграны два перенесенных матча: "Манчестер Сити" — "Арсенал" и "Астон Вилла" — "Шеффилд". Первый же полноценный тур стартует 19 июня.