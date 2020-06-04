Всплеска COVID-19 из-за снятия ограничений не будет, считает мэр Москвы

Всплеска заболеваемости COVID-19 в связи с ослаблением противовирусных ограничений в Москве не предвидится. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы делаем все, чтобы всплесков не было, поэтому были введены определенные ограничения по графику прогулок", – отметил Собянин.

Он добавил, что избежать переполненности парков и других общественных мест, открытых с 1 июня, удалось в том числе и благодаря ненастной погоде.

"И это дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться без риска всплеска массовых заболеваний в ближайшее время", – сказал градоначальник.

По его словам, в связи с отменой ограничительных мер "ничего плохого, скорее всего, не случится". Мэр подчеркнул, что эти меры отменяются плавно, поэтапно.

"Мы видим – началось уменьшение смертности от ковида. Это важнейший показатель", – отметил Собянин.

По словам мэра, в Москве немного выросло число госпитализаций с COVID-19, но "это не критичная история". При этом уже удалось вывести из "коронавирусного" фонда шесть тысяч больничных коек. Для пациентов, заразившихся коронавирусом, в столице сейчас доступны 17 тысяч коек.

Собянин отметил, что на приведение этих шести тысяч коек в нормальное состояние понадобится время. Нужно провести дезинфекцию, что-то подремонтировать, проверить всех врачей на коронавирус. Все это должно занять 2-3 недели и процесс уже запущен, проинформировал мэр.