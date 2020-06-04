Дефицит торгового баланса США вырос в апреле

Торговый дефицит США в апреле вырос, поскольку пандемия COVID-19 привела к пересмотру мирового потока товаров и услуг, подтолкнув экспорт к 10-летнему минимуму, передает Reuters.

Министерство торговли заявило, что торговый дефицит США вырос на 16,7% до 49,4 миллиарда долларов. Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что торговый дефицит увеличится до 49 миллиардов долларов в апреле.

Глобальные ограничения для замедления распространения COVID-19 серьезно нарушили движение товаров и услуг между странами, что привело к резкому сокращению экономической активности.

Валовой внутренний продукт в Соединенных Штатах снизился на 5% в годовом исчислении в первом квартале, что является самым резким темпом сокращения производства с четвертого квартала 2008 года.

В апреле экспорт упал на рекордные 20,5% до 151,3 миллиарда Долларов, что является самым низким с апреля 2010 года. Экспорт товаров упал на 25,2% до 95,5 миллиарда долларов, что является самым низким показателем с сентября 2009 года.

Экспорт автомобилей и запчастей упал до 3,8 миллиарда долларов, самого низкого уровня с марта 1992 года. Отгрузки товаров народного потребления упали до 10,4 миллиарда долларов, самого низкого уровня с апреля 2006 года.

Ограничения на командировки отразились на экспорте услуг, что привело к уменьшению положительного сальдо в сфере услуг до 22,4 миллиарда долларов США, самого низкого показателя с декабря 2016 года.

Импорт упал на рекордные 13,7% до 200,7 миллиарда долларов, самого низкого уровня с июля 2010 года. Импорт товаров снизился на 13,6% до 167,4 миллиарда долларов, самого низкого уровня с ноября 2010 года.

Объем импорта сокращается, поскольку Соединенные Штаты вели торговую войну с Китаем. Резкое сокращение импорта сырой нефти также является одним из факторов, и США стали экспортером нефти в прошлом году. В апреле в стране был зафиксирован рекордный избыток нефти в размере 3,2 миллиарда долларов.

В апреле импорт автомобилей, запчастей и двигателей упал до 13,3 миллиарда долларов, самого низкого уровня с июля 2009 года. Импорт потребительских товаров снизился до 43,8 миллиарда долларов, самого низкого показателя с августа 2013 года. Импорт нефти сократился до 6,1 миллиарда долларов, самого низкого уровня с июня 1999 года.