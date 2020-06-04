Шесть машин столкнулись в Рязани: момент аварии попал на видео

В Рязани на Московском шоссе фура выехала на встречку и врезалась в грузовик. В аварию также попали несколько легковушек

Издание RZN.info сообщило о четырех пострадавших. Подробная информация о состоянии попавших в аварию людей не поступала.

Очевидцы рассказывают, что видели, как одного мужчину грузили в карету скорой помощи на носилках.

Дорога была перекрыта в обе стороны.