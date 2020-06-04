Собянин: если надо, займем деньги на рынке, но выполним соцобязательства

Сфера социальных услуг не будет подвергнута оптимизации, все обязательства перед москвичами будут выполнены, в том числе зарплаты бюджетникам выплатят в полном объеме.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

Московский градоначальник заверил, что сокращений в этой сфере не будет "ни за что и никогда​", подчеркнув, что в крайнем случае, правительство города займет денег на рынке, но полностью выполнит свои обязательства перед горожанами.

Собянин заявил, что гарантирует также и то, что заработная плата врачей, учителей, работников культуры будет выплачена в полном объеме.

Ранее он сообщил, что в связи с ослаблением санитарных ограничений всплеска заболеваемости коронавирусной пневмонии в Москве не предвидится.