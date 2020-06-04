Нокаутированного охранником проводника на каблуках уволили с работы

Нокаутированного охранником и отсидевшего двое суток за мелкое хулиганство проводника из Челябинска, прославившегося на всю страну "протестным" визитом в супермаркет на каблуках, уволили с работы. Теперь 42-летний Андрей Черных ждет выплаты компенсации от ударившего его сотрудника ЧОП, сообщает "31 канал".

"Я решил устроить протест и показать: да, я иду в форме РЖД, но у меня все ботинки уже разрушены, и мне нужна обувь, а на нее нет денег. Поэтому я надел ботфорты, чтобы показать, что я почти проститутка", — объяснил свое поведение вышедший в четверг на свободу мужчина, ранее сетовавший на задержку зарплаты.

Свою выходку в супермаркете на Салютной улице — там экстравагантный посетитель накричал на сотрудниц и громко ругался матом — Андрей объяснил тем, что на кассе никого не было, а на улице его ждало такси. Водитель так и не дождался клиента — его после недолгих препирательств нокаутировал охранник из группы быстрого реагирования. На него уже завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Потерявший работу Андрей рассчитывает на выплату компенсации, после чего готов простить своего обидчика.