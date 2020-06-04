В Крыму заморозили тарифы на газ и электричество

В Крыму заморожены тарифы на электроэнергию и газоснабжение. Начиная с 1 июля и до конца 2020 года повышения цен на эти услуги в республике не будет. Такое решение накануне приняли власти Крыма и правительство РФ, передает служба информации "Вести.Севастополь" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Ранее сообщалось, что тарифы на газ и электроснабжение в регионе будут повышены в этом году на 8 процентов. Отметим, что двойного повышения в январе следующего года также не планируется.