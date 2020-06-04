Собянин: все основные стройки в Москве будут продолжены

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос о том, что будет с проектом реконструкции поликлиник и другими объектами. По его словам, все основные направления стройки в столице будут продолжены.

Собянин рассказал, что когда началась история с коронавирусом, они приняли решение затормозить уже готовые к старту проекты по реконструкции поликлиник. При этом работы начались уже в 12 медучреждениях, их не стали прекращать. Мэр города отметил, что они проанализировали ситуацию и поняли, что можно вернуться к 25 объектам. Всего, по словам Собянина, в реконструкцию "зайдут" 37 поликлиник.

Столичный мэр рассказал, что среди сохраненных проектов останутся и метро, и магистральные дороги, и реновация. При этом ряд объектов, которые еще не были законтрактованы, перенесут на следующий год. Мэр Москвы отметил, что в городе закончат благоустройство только начатых проектов, в числе которых ряд капитальных ремонтов дорог или парк Северного речного вокзала. Собянин обратил внимание на то, что большинство объектов тоже не будет реализовано, поскольку на них попросту не хватит ресурсов.

Ранее мэр города сообщил, что сфера соцуслуг не будет подвергнута оптимизации. По словам Собянина, все обязательства перед москвичами будут выполнены.