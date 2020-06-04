Голосование по Конституции не ухудшит эпидситуацию, уверен мэр Москвы

Эпидемиологическая ситуация в Москве не ухудшится из-за проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Я уверен, что это никоим образом не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшит ее", – заявил градоначальник. По его словам, городские власти "сделают все", чтобы голосовать было и комфортно, и безопасно.

Собянин подчеркнул, что для соблюдения всех санитарных норм и соблюдения социальной дистанции в период эпидемии коронавируса есть все условия. Голосование будет длиться семь дней, кроме того, свой голос можно будет оставить в надомном режиме или в электронном виде.

"Мы уже проводили эксперимент по электронному голосованию. В принципе, международные эксперты и наши подтвердили, что это нормальная форма", – отметил мэр.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля, который объявлен выходным днем. Также граждане могут проголосовать в течение шести дней до этой даты.

4 июня Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам. Выразить свою позицию онлайн смогут граждане, которые имеют подтвержденную запись на портале госуслуг, на официальном сайте мэра или правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что голосовать по поправкам в Конституцию собираются 67 процентов россиян. При этом 61 процент россиян считают предложенную президентом России Владимиром Путиным дату для голосования, 1 июля, оптимальной.