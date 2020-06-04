Тема:

Поправки в Конституцию 1 сутки назад

4 июня 202019:23 Екатерина Миронова

Москвичам и нижегородцам разрешено голосовать по поправкам онлайн

Москвичам и нижегородцам разрешено голосовать по поправкам онлайн

Центризбирком одобрил проведение электронного дистанционного голосования по поправкам к Конституции России в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Об этом сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова.

Заседание Центральной избирательной комиссии идёт, но в зале пусто. Все в Интернете. Вопросы дистанционного голосования решили и обсуждать дистанционно. Заседание проходит в онлайн формате, в режиме видеоконференции.

На то, чтобы провести голосование о поправках в конституцию через Интернет претендовали пять регионов. В ЦИКе обсудили каждый и выбрали два.

"Во время голосования у нас можно будет проголосовать дистанционно в Москве и в Нижегородской области", — сообщила Элла Памфилова, глава ЦИК.

Онлайн формат в указанных регионах будет предлагаться параллельно с традиционными формами голосования. Поучаствовать в плебисците дистанционно в Москве и в Нижегородской области можно будет с 25 по 30 июня — на едином портале 2020og.ru. Но прежде необходимо оставить заявку на сайте госуслуг.

"В пробном виде мы эту форму уже реализовали и готовы открыть. Если сегодня утвердят, уже завтра все откроется", — рассказал Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Что касается реальных, а не виртуальных избирательных участков, то меры безопасности во время плебисцита там будут максимальные. Дезинфекция, маски, перчатки, обязательные тесты для наблюдателей и членов избирательных комиссий. Чтобы не было столпотворений, проголосовать можно будет не только 1 июля, но и в течение 6 дней до этой даты.

Решения ЦИК сегодня обсудили в Общественной палате. Предложенный антивирусный формат голосования поддерживают.

"Мы сравнивали международный опыт – сейчас во время пандемии коронавируса в 11 странах на разных уровнях было проведено голосование, в том числе и в США, во Франции, Южной Корее – и я могу однозначно сказать, что те меры по охране здоровья, которые предусмотрены у нас, носят существенно более глубокий и содержательный характер. Я бы сказал, что сделано все возможное", — сообщил Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ.

Участвовать в голосовании о поправках в Конституцию твёрдо намерены две трети россиян. Таковы данные свежего социологического исследования ВЦИОМ.

Более 80% из них уверены, что предложенные меры помогут избежать угрозы заражения коронавирусом во время плебисцита. Три четверти желающих участвовать в процедуре полагают, что на избирательных участках удастся обеспечить эпидемиологическую безопасность.

Ранее по теме

Сейчас

18:22

Новак: спрос на нефть восстанавливается, но рынок все еще хрупок

14:52

В возрасте 100 лет умерла театральный критик Элеонора Красновская

14:34

Путин: российская культура доказала свою жизнеспособность

12:10

Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения осложнений COVID-19

11:02

Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

08:46

ЧП в Норильске: ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

06:58

Глава Минздрава призвал россиян продолжать носить маски

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин пообещал продвигать русскую культуру даже при падении цен на нефть

Путин пообещал продвигать русскую культуру даже при падении цен на нефть

4 часа назад
Новак: спрос на нефть восстанавливается, но рынок все еще хрупок

Новак: спрос на нефть восстанавливается, но рынок все еще хрупок

1 час назад
Под Норильском собрано уже 890 тонн нефтеводяной смеси

Под Норильском собрано уже 890 тонн нефтеводяной смеси

2 часа назад
Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США - чушь и чепуха

Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США - чушь и чепуха

4 минуты назад
Очевидцы сняли на видео пылающий Ми-17 в первые минуты после крушения

Очевидцы сняли на видео пылающий Ми-17 в первые минуты после крушения

2 часа назад
Путин исправил ошибку главы Бурятии по поводу стоимости нового здания нацбиблиотеки

Путин исправил ошибку главы Бурятии по поводу стоимости нового здания нацбиблиотеки

3 часа назад
Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц

Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц

2 часа назад
Правительство подготовило правила возврата билетов на отмененные концерты и спектакли

Правительство подготовило правила возврата билетов на отмененные концерты и спектакли

3 часа назад
Лекарства по рецепту онлайн и вакцинация от COVID-19 до сезона ОРВИ: полная версия интервью Михаила Мурашко

Лекарства по рецепту онлайн и вакцинация от COVID-19 до сезона ОРВИ: полная версия интервью Михаила Мурашко

28 минут назад
Еще один препарат от COVID-19 зарегистрирован в России

Еще один препарат от COVID-19 зарегистрирован в России

7 часов назад
Михаила Кокшенова похоронят в воскресенье на Новодевичьем кладбище

Михаила Кокшенова похоронят в воскресенье на Новодевичьем кладбище

8 часов назад
Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, предлагающих "перерасчет" пенсий

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, предлагающих "перерасчет" пенсий

9 часов назад
В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек

В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек

56 минут назад
Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

6 часов назад
Аномальная жара на смену экстремальным ливням. Каким будет лето?

Аномальная жара на смену экстремальным ливням. Каким будет лето?

6 часов назад
Антибиотики и ДНК лошади: что можно найти в сервелате кроме говядины и жира

Антибиотики и ДНК лошади: что можно найти в сервелате кроме говядины и жира

10 часов назад
Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

22 часа назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Владелец "Спартака" Федун, переболевший COVID-19, посетил тренировку команды

Владелец "Спартака" Федун, переболевший COVID-19, посетил тренировку команды

41 минута назад
Митрополит Иларион рассказал о новых правилах для прихожан

Митрополит Иларион рассказал о новых правилах для прихожан

1 час назад
В США полиции запрещают усмирять погромщиков газом и резиновыми пулями

В США полиции запрещают усмирять погромщиков газом и резиновыми пулями

2 часа назад
Зеленский: лучше, чем Аваков, министра нет

Зеленский: лучше, чем Аваков, министра нет

2 часа назад
Ливия отвергла "каирскую инициативу" урегулирования

Ливия отвергла "каирскую инициативу" урегулирования

2 часа назад
В Твери женщина оказалась в больнице после неудачной попытки перейти дорогу. Видео

В Твери женщина оказалась в больнице после неудачной попытки перейти дорогу. Видео

3 часа назад
"Работа кипит". Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске

"Работа кипит". Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске

3 часа назад
Попова надеется, что новый сезон театры начнут со зрителями

Попова надеется, что новый сезон театры начнут со зрителями

3 часа назад
В Подмосковье спасли агрессивного упитанного бобра, свалившегося в колодец. Видео

В Подмосковье спасли агрессивного упитанного бобра, свалившегося в колодец. Видео

4 часа назад
Вакцинация от гриппа начнется в России в августе

Вакцинация от гриппа начнется в России в августе

4 часа назад
В возрасте 100 лет умерла театральный критик Элеонора Красновская

В возрасте 100 лет умерла театральный критик Элеонора Красновская

4 часа назад
Как не заразиться в транспорте — советы врача

Как не заразиться в транспорте — советы врача

5 часов назад
Высылаемые из Чехии сотрудники Россотрудничества покинут Прагу 7 июня

Высылаемые из Чехии сотрудники Россотрудничества покинут Прагу 7 июня

5 часов назад
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

5 часов назад
Унесло в море: почему в Норвегии смыло целый поселок

Унесло в море: почему в Норвегии смыло целый поселок

5 часов назад
Ауф, локдаун и падра: Яндекс составил список популярных новых слов русского языка

Ауф, локдаун и падра: Яндекс составил список популярных новых слов русского языка

6 часов назад
Массовой вакцинации от коронавируса осенью не будет

Массовой вакцинации от коронавируса осенью не будет

6 часов назад
Мишустин поздравил участников фестиваля "Красная площадь" и процитировал Паустовского

Мишустин поздравил участников фестиваля "Красная площадь" и процитировал Паустовского

6 часов назад
Чемпионат НБА возвращается под шум трибун... из видеоигры

Чемпионат НБА возвращается под шум трибун... из видеоигры

6 часов назад
В аэропорту Мумбаи из-за сильного ветра трап столкнулся с пассажирским лайнером

В аэропорту Мумбаи из-за сильного ветра трап столкнулся с пассажирским лайнером

7 часов назад
ВОЗ пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок

ВОЗ пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок

8 часов назад
Дело Мэдди Маккан: немецкая полиция нашла предполагаемого похитителя британской девочки

Дело Мэдди Маккан: немецкая полиция нашла предполагаемого похитителя британской девочки

8 часов назад
Житель Дагестана рассказал о том, как застрелил собственного сына. Видео

Житель Дагестана рассказал о том, как застрелил собственного сына. Видео

9 часов назад
Путин поручил вывести российскую генетику на мировой уровень

Путин поручил вывести российскую генетику на мировой уровень

9 часов назад
Минздрав предлагает изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав предлагает изменить правила медосвидетельствования водителей

9 часов назад
В планетной системе двойника Солнца внезапно был найден двойник Земли

В планетной системе двойника Солнца внезапно был найден двойник Земли

9 часов назад
День рождения Пушкина: история знаменитого памятника поэту

День рождения Пушкина: история знаменитого памятника поэту

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку