"Локомотив" сохранил Жоау Мариу до конца сезона

Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу продолжит свои выступления в Москве. 27-летний португалец выступает в "Локо" на правах аренды, а принадлежит миланскому "Интеру".



Стороны смогли договориться о продлении срока аренды, о чем сообщает Sport Mediaset. Таким образом, Мариу задержится в составе столичных "железнодорожников" до конца июля, когда и планируется завершения чемпионата России.



Напомним, что соглашение между сторонами действовало до 30 июня — к тому моменту сезон в Европе должен был завершиться. Но пауза из-за пандемии внесла коррективы в сроки окончания футбольного сезона в Старом свете.



В связи с этим представителям "Локомотива" было необходимо пролонгировать соглашение игрока, однако им не удалось договориться с "Интером". Сообщается, что в дело вмешался сам Мариу, который воспользовался хорошими отношениями со спортивным директором "нерадзурри" Пьеро Аузилио, и договорился о продлении аренды.



Мариу сыграл в "Локо" 15 матчей, забил один гол и совершил четыре голевые передачи.