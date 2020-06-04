Лукашенко сравнил своего соперника на выборах с хряком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал одному из своих соперников на предстоящих выборах рассказать, почему его уволили с предыдущей должности. Кроме того, белорусский глава сравнил оппонента с хряком.

Александр Григорьевич адресовал ряд высказываний бывшему главе парка высоких технологий Валерию Цепкало. По его словам, тот дошел до вранья, поскольку якобы ведет кампанию за деньги, полученные от продажи дома. При этом, по словам Лукашенко, Цепкало продолжает жить в реализованной недвижимости, выходя из ситуации "чистым и пушистым наглецом»", сообщает БелТА.

Кроме того, белорусский президент припомнил, как Цепкало входил в его команду на выборах в 1994 году. Лукашенко также рассказал, что когда-то был близок бабушке своего оппонента, поскольку отличался подкованностью в сельскохозяйственной теме и знал, сколько поросят может родить свиноматка. Александр Григорьевич обратил внимание на то, что количество рожденных поросят и их качество зависят не от матери, а еще и от хряка. "Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята", — отметил Лукашенко в адрес Валерия Цепкало.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа текущего года. Сейчас в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают подписи 14 человек, в числе которых и Лукашенко. Александр Григорьевич является бессменным белорусским президентом с 1994 года. Ранее Лукашенко сменил состав правительства.