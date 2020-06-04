4 июня 202019:54

За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников

Трое посредников и чиновник Минпромторга задежаны по уголовному делу о взяточничестве в Москве. Следствие ходатайствует в суде об избрании фигурантам меры пресечения в виде ареста на два месяца. Речь идет о даче двух крупных взяток начальнику одного из отделов департамента Минпромторга Ризвану Гайрбекову.

Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса, напоминает ТАСС. Он является государственным советником Российской Федерации 3-го класса. Одним из посредников при даче взятки был Сергей Гармаш — замначальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству).

Сергей Гармаш дал признательные показания. По решению Хамовнического суда Москвы он отправлен под домашний арест.

Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова пояснила, что дело о взяточничестве расследуется по части 6 статьи 290 ("Получение взятки"), части 5 статьи 291 ("Дача взятки") и части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России ("Посредничество во взяточничестве").

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