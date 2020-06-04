8 лет и 10 месяцев: установлен надзор за Карауловой

Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил ходатайство отдела МВД по району Кунцево об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе суда.

Отмечается, что в отношении Карауловой административный надзор будет действовать в течении 8 лет 10 месяцев и 23 дней. Все это время ей нельзя будет покидать дом с 23:00 до 6:00 по московскому времени, если это не связано с работой.

Адвокат Сергей Бадамшин пообещал обжаловать решение служителей Фемиды.

Московский окружной военный суд в декабре 2016 года приговорил Караулову к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 марта 2017 года Верховный суд РФ признал приговор законным. В 2019 году Караулова вышла из колонии в Вологде по условно-досрочному освобождению.