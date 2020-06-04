Внедорожник Toyota Fortuner обновился вместе с пикапом Hilux

Синхронное обновление двух моделей логично: 7-местный внедорожник Fortuner базируется на рамном шасси от пикапа Hilux, отличаясь только пружинами сзади вместо рессор у грузовичка. Пока показана только "праворукая" версия для Австралии и некоторых других рынков, но на очереди и леворульная версия.

Внешние изменения - новые, более тонкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, увеличенная решетка радиатора с черной горизонтальной сеткой, более угловатый бампер, а также новые задние фонари.

В салоне появились беспроводная зарядка смартфона, фоновая подсветка салона, другой блок "климата", новая медиасистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.



Форсированный до 204 л.с. и 500 Нм турбодизель объемом 2,8 л такой же, как и на обновленном пикапе Hilux. Заявляется, что доработанный дизель с более эффективной системой охлаждения стал на 17% экономичнее в городе.

Сиденья третьего ряда по-прежнему откидываются вбок и фиксируются вертикально, когда надо освободить место в багажнике.

С более мощным дизелем Fortuner теперь может тянуть прицеп весом до 3100 кг против 2800 кг у предшественника.

Задняя дверь теперь может открываться с помощью сенсора под задним бампером - достаточно махнуть под ним ногой.

Обновленный Toyota Fortuner 2021 года стартует в Австралии в августе, но остальным рынкам придется подождать.

Тест-драйв прошлого поколения Fortuner, который проводили АвтоВести, можно почитать тут.